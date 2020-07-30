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Мир

В Венгрия заявили о готовности поддержать расширение санкций Евросоюза против РФ

5:46 30 июля 2020
Иштван Ийдярто

Власти Венгрии, надеющейся договорится с Украиной по языковому закону, поддерживают идею усиления санкций Евросоюза против РФ за нарушение агрессором норм международного права.

Политика санкций, по мнению Будапешта, может заставить Кремль отказаться от усиления агрессии против Украины в будущем, заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» посол Венгрии в нашей стране Иштван Ийдярто.

«Мы по-прежнему поддерживаем решения в ЕС, и мы считаем, что если есть надобность для дальнейших шагов, мы также их поддержим. …Общий итог таков, что Венгрия поддерживает политику санкций, однако мы должны подчеркнуть, что порой мы также должны обсуждать, помогает ли это Украине и действительно ли создает какие-то проблемы для Российской Федерации», — заявил посол в ответ на вопрос журналиста о готовности Венгрии поддержать усиление международных санкций против РФ.

Что касается конфликта вокруг Крымского полуострова и Донбасса, Венгрия поддерживает позицию ЕС, которая заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ийдярто также заверил, что Будапешт выступает за мирный процесс, направленный на помощь Украине в восстановлении ее суверенитета над утраченными территориями.

Кроме того, Венгрия через свои каналы пытается поддерживать связь с российскими партнерами, объясняя им украинскую ситуацию, подчеркивая важность мира и стабильности в регионе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол заявил о том, что санкции против РФ будут действительны, пока страна-агрессор не вернет Крым Украине, и не выполнит в полном объеме Минские договоренности,

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