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Шоу-бизнес

В Сергея Жигунова стреляли из табельного оружия: актер показал ранение (фото)

6:14 30 июля 2020
Жигунов Сергей

Съемки с участием актера и продюссера Сергея Жигунова, живущей сейчас с «двойником» своей бывшей жены Анастасии Заворотнюк, едва не закончились трагедией: коллега Максим Аверин попал в него из табельного оружия.

Об этом пишет gazeta.ru.

Сообщается, что Жигунова ранили в голову во время съемок продолжения сериала в Долгопрудном под Москвой.

По всей видимости, оружие пришлось применить в процессе съемки одной из сцен. Судя по сообщению Жигунова, все произошло случайно. Он разместил фото с места инцидента. На лбу Жигунова видна ссадина.

«Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», — написал продюсер в блоге.

Позднее в беседе с журналистами издания актер признался, что пошутил, а ссадина появилась из-за сильного удара о камеру.

«Артист Аверин в этот день не снимался. Он, конечно, стрелял у нас в картине из автомата с большим удовольствием, но это — просто шутка!» — пояснил он.

По словам Жигунова, он часто шутит в Instagram, от чего получает удовольствие.

Вскоре продюсер опубликовал на своей странице совместную фотографию с Авериным, где оба актера улыбаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной «шутке» бывшего любовника Анастасии Заворотнюк: он заявил, что хочет получить Нобелевскую премию за то, что выращивает лимоны и мандарины в оккупированном Россией Крыму.

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