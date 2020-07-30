Украинская красавица-чемпионка станет полицейской (фото)

30-летняя украинка Иванна Крупеня, семь раз становившаяся чемпионкой Украины по боксу, решила стать полицейской и пойти на службу в Управление патрульной полиции в Ровенской области. Об этом сообщает сайт mma-boxing.com.

Примечательно, что уроженка Ровно начинала свою карьеру в дзюдо, в 2005-м став мастером спорта, но затем сосредоточилась на боксе. В 2009 году завоевала «серебро» на чемпионате Европы, проходившем в Николаеве, а в 2011-м стала бронзовым призером континентального первенства в Роттердаме. Также Иванна, выступавшая в категории до 54 кг, была капитаном женской команды «Украинские львицы», которая принимала участие в Лиге женского бокса.

Иванна Крупеня в составе команды "Украинские львицы"

В последнее время Крупеня организовывала онлайн-тренировки, рассказывает о фитнесе и правильном питании на своей странице в Instagram, где у нее более 10 тысяч подписчиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в женском боксе зафиксирован самый быстрый нокаут в истории.

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