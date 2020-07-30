Меган Маркл пожаловалась, что дворец запрещал ей носить украшения по собственному вкусу (фото)

В преддверии выхода новой книги о Меган Маркл и принце Гарри, подробности из которой ранее публиковала британская газета The Times, журналисты американского журнала People в свою очередь осветили некоторые детали биографии герцога и герцогини Сассекских под названием «В поисках свободы», написанной Омидом Скоби и Кэролин Дюран.

Так, в ней утверждается, что Меган была недовольна тем, что королевский дворец с самого начала пытался контролировать ее жизнь — настолько, что даже запрещал ей носить украшения по собственному вкусу. В декабре 2016 года, еще почти за год до объявления о помолвке с Гарри и спустя месяц после официального подтверждения их романа, Меган появилась на публике в золотом ожерелье, украшенном буквами М и H — инициалами их имен Meghan и Harry. И никак не ожидала реакции, которую это повлекло. Актрисе сериала «Форс-мажоры» позвонил королевский советник, который фактически отчитал ее за выбор украшения. Ей сказали, что выбор подобного ожерелья лишь поощряет фотографов преследовать Меган и подогревает интерес к ней прессы — на фоне того, что Гарри публично призвал СМИ оставить в покое его девушку. Советник также посоветовал делать вид, будто Меган не замечает камеры и не улыбаться поджидающим ее папарацци.

Фото ожерелья с инициалами. Daily Mail.

Как говорится в книге, во время беседы с представителем дворца Меган «мало говорила, предпочтя просто слушать». Однако, повесив трубку, она чувствовала себя расстроенной, ее переполняли эмоции. «Хотя она знала, что у советника были благие намерения, это было чересчур — сюрреалистичное чувство, что кто-то из офиса ее бойфренда указывает ей, какие носить украшения и инструктирует не улыбаться фотографам», — написано в книге.

Авторы биографии также попытались прояснить вопрос о получившей широкую огласку ссоре, вызванной выбором диадемы для свадьбы. Сообщалось, что накануне своего венчания Гарри и Меган приехали в Букингемский дворец выбирать тиару для невесты. Меган понравилась диадема с изумрудами. Однако ей ее не дали. Гарри пришел в ярость, когда узнал, что его невесте отказали в желаемом. Принц начал скандалить с персоналом. Якобы пришлось вмешаться лично Елизавете, которая заявила, что американка получит «то, что ей дают» и что она не может «иметь все, что хочет». Королева также предупредила Гарри, что у его избранницы «трудный» характер.

В книге говорится, что конфликт в связи с примеркой диадемы действительно имел место. Однако в него не были вовлечены королева и Меган. На самом деле, утверждают авторы, Гарри предъявил претензии стилисту, портнихе и доверенному лицу Елизаветы II — Анджеле Келли, которая, как считал принц, ставит палки в колеса при выборе украшения для его жены.

Меган в диадеме на свадьбе

Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл и принц Гарри считают, что их задвигали на задний план «гадюки-придворные» и родственники.

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