Патрульные попали в жесткое ДТП в Одессе: есть пострадавшие (фото)

В Одессе произошло очередное ДТП с участием авто патрульной полиции. 29 июля на перекрестке улицы Гагарина и проспекта Шевченко спешившие на вызов патрульные столкнулись с Рено Трафик. Напомним, накануне на Львовщине полицейский на служебном авто сбил пешехода и сбежал с места происшествия.

По предварительным данным, полицейские пересекали перекресток на большой скорости с включенными проблесковыми маячками, однако водитель грузовика их не пропустил.

По предварительной информации ресурса Думская, пострадали три человека — парень и девушка из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса. У всех диагностированы черепно-мозговые травмы, а у девушки и водителя микроавтобуса — также переломы ребер. Всех их госпитализировали.

На месте ДТП

Пострадавший бус

Напомним, под Киевом 18 июля в ДТП попал автомобиль «скорой помощи».

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