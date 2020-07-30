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Спорт

В России умер олимпийский чемпион (фото)

10:20 30 июля 2020
Анатолий Федюкин

В Москве на 69-м году ушел из жизни олимпийский чемпион Монреаля-1976 по гандболу Анатолий Федюкин. Ранее умер чемпион Олимпиады-1980 в Москве легкоатлет Александр Аксинин.

Как сообщает сайт Федерации гандбола России, Федюкин был уникальным гандболистом. Получив травму правой руки еще в начале карьеры в «Кунцево», в дальнейшем он исполнял ею только семиметровые броски (аналог пенальти в футболе), а «рабочей» стала левая. В 1978 году перешел в московский ЦСКА, с которым пять раз (в 1978—1980-м, 1982-м и 1983-м) стал чемпионом СССР.

Федюкина называли уникальным гандболистом за одинаково хорошее владение обеими руками

В составе национальной сборной провел 103 международных матча, в которых забросил 222 мяча. Завоевал «золото» Олимпиады-1976 в Монреале и «серебро» в Москве-1980, также стал чемпионом мира в ФРГ-1982.

После завершения игровой карьеры успешно работал тренером. В частности, возглавлял московский ЦСКА, с которым дважды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок Исландии с «Фрамом». Последнее время Анатолий Викторович работал директором центра физкультурного, военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи в Департамента образования Москвы.

Тренерская карьера Федюкина также сложилась успешно

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер олимпийский чемпион Инсбрука-1976 в составе сборной СССР хоккеист Александр Гусев.

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