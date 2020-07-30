Лукашенко знал о прибытии в Беларусь российских боевиков ЧВК "Вагнера", — Тышкевич

В Беларуси на днях правоохранители задержали боевиков ЧВК «Вагнера». Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич на своей странице в соцсети прокомментировал ситуацию и отметил, что «процесс задержания и его „публичная составляющая“ заставляют задать несколько неудобных вопросов».

«В Беларуси задержали бойцов ЧВК «Вагнер» — одной из российских частных военных компаний. Той самой, которая успела повоевать в Украине, Сирии, ЦАР, Ливии, Судане. Процесс задержания и его «публичная составляющая» заставляют задать несколько неудобных вопросов.

В частности: Из опубликованных оперативных видео видно, что задержанных «вели», как минимум, с 25.07. То есть о них было уже всё известно.

1. Почему после задержания не было сразу заявлено «КТО». Принадлежность к структурам РФ признана лишь через семь часов после задержания. То есть всё это время, возможно, думали, как подать информацию.

2. Лукашенко заявил о сотрудниках ЧВК как угрозе 24.07. То есть он знал о прибытии групп на территорию страны или ожидал их прибытия. Можно ли в таком случае соглашаться с версией о транзите боевиков через Беларусь в третьи страны? Либо с версией о специальном «приглашении» боевиков в Беларусь для внутренней политической комбинации?

3. Боевики задержаны. Основная версия их приезда — дестабилизация. В каком формате те могли «работать» на территории Республики Беларусь? В чем угроза от ЧВК «Вагнер» для беларуской политической системы?

4. Рассмотрим все варианты. А может, это приглашение оппонентами Лукашенко как охраны? Имеет ли под собой основание данное предположение?

5. И, наконец, игра РФ без беларуских партнеров. То есть приехали, сделали дело, о котором не знают ни Лукашенко, ни оппоненты, и исчезли. Что это может быть и при чем тут позиции США, ЕС и Китая?

6. При чем тут Украина и как Киев может использовать задержание российских боевиков в собственных интересах? Тем более что «пас» из Минска дан.

7. И, наконец, если речь идет о суммарно двух сотнях боевиков, где остальные 167 (ведь задержали только 33)? Или нам говорят, что задержали только 33 человека?

Пока это предварительный список вопросов, которые попытался проговорить. Дальше буду следить за развитием событий. Тем более что Минск уже пошел на повышение ставок", — пишет Тышкевич в Facebook.

Напомним, что ранее Игар Тышкевич отметил, что Россия работает на общую дестабилизацию ситуации в стране.

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