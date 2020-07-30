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Происшествия

Подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве отправили в СИЗО

11:49 30 июля 2020
Задержание террориста в Киеве

Подозреваемые в организации ряда терактов в Киеве, в том числе взрывов возле станций метро «Шулявская», «Минская» и на Подоле, взяты под стражу на два месяца.

Как сообщают в столичной прокуратуре, Печерский районный суд арестовал подозреваемых на два месяца без права выхода под залог.

Фигуранты — двое киевлян 1960 и 1961 годов рождения — будут оставаться в СИЗО до 19 сентября 2020 года.

«Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) УК Украины», — отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», организаторы терактов требовали заплатить им крупную сумму — 50 биткоинов, что эквивалентно 500 тысячам долларов.

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