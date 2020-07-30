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Подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве отправили в СИЗО
Подозреваемые в организации ряда терактов в Киеве, в том числе взрывов возле станций метро «Шулявская», «Минская» и на Подоле, взяты под стражу на два месяца.
Как сообщают в столичной прокуратуре, Печерский районный суд арестовал подозреваемых на два месяца без права выхода под залог.
Фигуранты — двое киевлян 1960 и 1961 годов рождения — будут оставаться в СИЗО до 19 сентября 2020 года.
«Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) УК Украины», — отметили в прокуратуре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», организаторы терактов требовали заплатить им крупную сумму — 50 биткоинов, что эквивалентно 500 тысячам долларов.5
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