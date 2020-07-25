К взрывам в Киеве в районе метро «Шулявская» и «Минская» может иметь отношение один человек, который требовал перевести ему биткоины, в противном случае, угрожал новыми взрывами.

Напомним, 17 июля в урне у входа на станцию метро «Шулявская» взорвалось неизвестное устройство. В результате пострадали четыре человека. Больше всего досталось 22-летнему студенту, которого в тот же день прооперировали.

Уже 21 июля произошло ЧП в Оболонском районе Киева. По информации полиции, сообщалось о минировании площади перед станцией метро «Минская».

Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности ее обезвредили на месте.

По информации источников OBOZREVATEL, этот случай стал началом более серьезных ЧП в Киеве.

Издание пишет, что сообщение на «102» пришло около 11 часов. Аноним предупредил, что под одним из автомобилей желтого цвета, которые стоят возле станции метро «Минская», находится взрывчатка. Также там есть «наклейка с требованиями в виде QR-кода» и это имеет отношение к взрыву возле метро «Шулявская».

На указанное место экстренно были направлены кинологи, взрывотехники и другие сотрудники полиции Киева. Возле метро действительно стояли желтые Mercedes — автокиоски с фастфудом. На одном авто действительно нашли наклейку с QR-кодом, а когда просканировали, то перешли на сообщение с требованиями.

Неизвестный преступник потребовал перевести на определенный кошелек 50 биткоинов. Также он пригрозил начать взрывать дома. Таким образом впервые было получено реальное предупреждение о возможном теракте с жертвами.

Помимо наклейки под днищем одного из автомобилей правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое впоследствии поместили в специальный контейнер и уничтожили при помощи гидродинамического разрушителя.

Взрывотехники считают, отмечает издание, что самодельные взрывные устройства на «Шулявской» и «Минской» имеют схожий механизм.

Отметим, почти ежедневно в столичную полицию поступают сообщения о минировании.

В правоохранительные органы заявляют о заминированных автомобилях, зданиях, станциях метро, различных госучреждениях.

После взрывов на «Минской» и Шулявке, полиция Киева усилила меры безопасности на улицах и в местах массового скопления людей. Задействованы дополнительные наряды полиции и военные Национальной гвардии.

102

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