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Взрывы на станции метро «Шулявская» и в доме на Подоле: СБУ задержала организаторов (фото)
Сотрудники СБУ задержали организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тысяч долларов США.
По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро «Шулявская» и в жилом доме на столичном Подоле, сообщили в спецслужбе.
Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро «Минская», а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.
Как известно, после первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других госорганов и СМИ требования перечислить им 50 биткоинов (приблизительно 500 тысяч долларов США) на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.
Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания и жительства и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей — именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы.
Для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. В целях конспирации они скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения.
Сотрудниками СБУ проведено 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяты вещественные доказательства их преступной деятельности.
В частности, выявлен один мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды аналогичные тем, которые оставили на местах совершения взрывов. Также изъяли другой мобильный, с которого осуществляли звонки в интернет-магазин для заказа wi-fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства.
Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдены вещдоки, которые использовались в производстве взрывного устройства.
Двум задержанным сообщено о подозрении. Следователи подготовили ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, после взрывов на «Минской» и Шулявке, полиция Киева усилила меры безопасности на улицах и в местах массового скопления людей. Задействованы дополнительные наряды полиции и военные Национальной гвардии.193
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