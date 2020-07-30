- 13:03 В СБУ сделали важное заявление об экстрадиции задержанных в Беларуси «вагнеровцев»
- 12:49 Облил бензином и бросил спичку: под Житомиром мужчина едва не сжег свою сожительницу
- 12:43 В деле бывшего главы «Укравтодора» Новака появился еще один подозреваемый
- 12:42 В сети показали квартиру, в которой нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта
- 12:39 Жара уйдет из Украины: синоптик рассказала, какой будет погода в последний день июля
- 12:35 Выскочил на встречку: в Одессе в тройное ДТП попал автомобиль с активистом Ганулом
- 12:22 «Я была бедной, насколько это возможно в Великобритании»: автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг — 55 лет
- 12:13 Напоминало сцену из ада: в США поезд сошел с рельсов и загорелся, обрушив мост
- 12:09 Близкий к ФСБ российский бизнесмен наладил контрабанду военного оборудования из Украины: СБУ разоблачила схему
- 12:08 После задержания «вагнеровцев» Украина и Беларусь договорились об усилении контроля на границе
- 12:01 Наталия Орлянская: «В моем мирке надежда — совсем не то чувство, что умрет последним» (часть 22)
- 11:49 Подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве отправили в СИЗО
Облил бензином и бросил спичку: под Житомиром мужчина едва не сжег свою сожительницу
В среду, 29 июля, в Житомирской области госпитализировали с ожогами 41-летнюю жительницу села Давыдовка. Ранее в Черновцах пьяный мужчина попытался сжечь жену и детей.
Как сообщает Нацполиция Житомирской области, причиной происшествия стал конфликт, который произошел между гражданскими супругами на почве ревности. Предполагается, что в ходе ссоры 50-летний мужчина облил бензином женщину, которая не ожидала такого развития ситуации. Она бросилась бежать, но сожитель бросил в нее спичку, и одежда вспыхнула.
Женщине удалось сбросить горящую одежду и с помощью соседей погасить пламя. Медики диагностировали у нее ожоги II степени 20% тела. Ее гражданского мужа задержали, у него обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в Запорожье ревнивый парень облил бензином и поджег свою девушку.81
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!
Ветер: 1 м/с С
Давление: 749 мм