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Происшествия

Облил бензином и бросил спичку: под Житомиром мужчина едва не сжег свою сожительницу

12:49 30 июля 2020
Спичка

В среду, 29 июля, в Житомирской области госпитализировали с ожогами 41-летнюю жительницу села Давыдовка. Ранее в Черновцах пьяный мужчина попытался сжечь жену и детей.

Как сообщает Нацполиция Житомирской области, причиной происшествия стал конфликт, который произошел между гражданскими супругами на почве ревности. Предполагается, что в ходе ссоры 50-летний мужчина облил бензином женщину, которая не ожидала такого развития ситуации. Она бросилась бежать, но сожитель бросил в нее спичку, и одежда вспыхнула.

Женщине удалось сбросить горящую одежду и с помощью соседей погасить пламя. Медики диагностировали у нее ожоги II степени 20% тела. Ее гражданского мужа задержали, у него обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Запорожье ревнивый парень облил бензином и поджег свою девушку.

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