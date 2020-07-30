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Спорт

В Полтаве тренер увел футболистов с поля после расистских выкриков (видео)

16:58 30 июля 2020
Матч Молодые Звезды&nbsp;— Заря-Ворскла

Скандалом на почве расизма завершился матч в рамках турнира, посвященного празднованию 100-летия полтавского футбола, между командами «Молодые звезды», собранной из африканских студентов, и «Заря-Ворскла». Ранее жена бразильского легионера «Шахтера» Дентиньо пожаловалась на расизм в Украине.

Как сообщает сайт «Полтавщина#Спорт», в одном из эпизодов в первом тайме, при счете 1:0 в пользу «Заря-Ворсклы», игрок выигрывавшей команды Владимир Олефир, в свое время поигравший во многих украинских клубах («Ворскла», «Кривбасс», «Ильичевец», «Оболонь», «Николаев», «Зирка» и других), а также в России и Молдове, после жесткого столкновения обозвал соперника «черной обезьяной». Данное высказывание было расценено как расистское, и тренер «Молодых звезд» увел своих подопечных с поля.

Отметим, что команду африканских студентов тренирует хорошо известный в украинском футболе Майкл Алозие. В частности, на протяжении восьми лет, с 2004-го по 2012-й, нигерииец выступал в нашем чемпионате за «Волынь», запорожский «Металлург» и «Севастополь». В общей сложности за отечественные клубы нападающий провел более 150 матчей, в которых забил почти полсотни мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская теннисистка Даяна Ястремская нарвалась на проблемы после опубликованного поста в поддержку борьбы с расизмом.

Фото — скриншот из видео

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