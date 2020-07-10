Ястремская опубликовала фото топлес в поддержку борьбы с расизмом и сама нарвалась на проблемы

Спорт

Вторая ракетка Украины одесситка Даяна Ястремская, занимающая 25-е место в мировом теннисном рейтинге, решила присоединиться к борьбе с расизмом, которая развернулась в целые кампании и акции протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Спортсменка, неоднократно радовавшая своих поклонников пикантными фотографиями, опубликовала на своих страницах в соцсетях фотографии, на которых предстала топлес с выкрашенной в черный цвет правой частью лица и тела. Правда, подписчики Даяны не оценили благородный порыв теннисистки, и оставили немало гневных комментариев под постом. В результате теннисистке ничего не оставалось, как удалить запись со своей страницы.

Позже Ястремская попыталась оправдаться за свой пост. «Ранее я опубликовала фотографии, которые, как я думала, распространят месседж о равенстве. Очевидно, что этого не произошло и это было неправильно понято. Меня предупредили о негативном впечатлении, но я не расценивала и все еще не расцениваю его как „блэкфейс“ (разновидность театрального грима, который использовался комиками для своих шоу и водевилей и представлял собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. — Авт.). Моим намерением не было изображать карикатуру, но поделиться моими чувствами по поводу сегодняшней ситуации: ко всем нам должны относиться как к равным. Я очень разочарована, что мой месседж был испорчен: эти фотографии разделили людей, хотя должны были объединить. Вот почему я их удалила. Я искренне извиняюсь перед людьми, которых я обидела. У меня действительно были только хорошие намерения», — написала Даяна на своей странице в Twitter.

Добавим, что первым турниром, на котором Даяна выступит после продолжительного карантина, вызванного пандемией коронавируса, станет Palermo Ladies Open, который пройдет в итальянском Палермо с 3 по 9 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская во время карантина лично разносила продукты нуждающимся людям в родной Одессе.

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