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Под Киевом устроили массовую драку со стрельбой (фото 18+)
В Вишневом (Киевская область) на территории местного стадиона произошла драка с перестрелкой — участие в инциденте принимали около двух десятков парней. Ранее в Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу в сквере на Подоле.
Как сообщает «Киев Оперативный», один из участников драки в Вишневом получил огнестрельное ранение.
Предположительно, это был участник общественной организации «Автопатруль Майдан».
Отмечается, что угрозы жизни пострадавшего нет, полиция выясняет причину конфликта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице компания людей в состоянии алкогольного опьянения, решившая «устроить разборки» со студентами из Конго, стали избивать иностранцев, а затем кто-то из нападавших начал стрелять в воздух.353
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