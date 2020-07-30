Под Киевом устроили массовую драку со стрельбой (фото 18+)

В Вишневом (Киевская область) на территории местного стадиона произошла драка с перестрелкой — участие в инциденте принимали около двух десятков парней. Ранее в Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу в сквере на Подоле.

Как сообщает «Киев Оперативный», один из участников драки в Вишневом получил огнестрельное ранение.

Предположительно, это был участник общественной организации «Автопатруль Майдан».

Отмечается, что угрозы жизни пострадавшего нет, полиция выясняет причину конфликта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице компания людей в состоянии алкогольного опьянения, решившая «устроить разборки» со студентами из Конго, стали избивать иностранцев, а затем кто-то из нападавших начал стрелять в воздух.

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