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Готовы через три часа: известный ведущий поделился простым рецептом малосольных огурчиков
Популярный телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов в свободное от съемок время экспериментирует на кухне, отрабатывая новые рецепты. (Ранее он рассказывал, как приготовить вкуснейшую окрошку — одно из самых популярных летних блюд.)
— Я люблю сам ходить за продуктами на базар и часто разговариваю с хозяюшками, продающими плоды со своих огородов, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Украина»). — Поверьте, именно от них я узнаю свои самые интересные рецепты и какие-то нюансы приготовления. Сейчас время свежих огурчиков, а я обожаю их есть малосольными с отварной картошкой. Рецепт, который стал моим любимым, я услышал как раз на базаре. Он очень прост, а огурцы получаются готовыми к употреблению уже через три часа! Секрет их приготовления — в использовании холодной воды.
Малосольные огурцы
Ингредиенты
Огурцы — 1 кг среднего размера
Вода — 1 л холодной воды
Соль — 1 ст. ложка крупного помола
Чеснок, укроп — по вкусу
Приготовление
Огурцы помыть, отрезать кончики и разрезать вдоль на четыре части. В отдельной емкости перемолоть блендером соль и укроп, понемногу добавляя воду. Сложить нарезанные огурцы в емкость и залить рассолом. Оставить на три часа, приготовить основное блюдо и подавать хрустящие малосольные огурчики как закуску! Кто любит поострее, можно в рассол добавить перчик.
Ранее известный телеведущий и кулинар Григорий Герман поделился с «ФАКТАМИ» семейным рецептом торта из кабачков.
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