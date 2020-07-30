Рэперша Alyona Alyona пожаловалась на проблемы со здоровьем

Рэп-исполнительница Аlyona Аlyonа, которая стала участницей шоу «Танці з зірками», призналась, что это решение далось ей нелегко. Ее поддерживает огромная армия фанатов и коллеги, но сама она была не уверена, что выйдет на паркет. А все из-за проблем со здоровьем, на котором отразилась активная концертная деятельность.

«У меня есть проблемы со спиной, которые появились от активной концертной деятельности. И я очень переживала, что это их где-то повредит. Но я поняла, что нельзя бездействовать — нагружать себя, но дозированно», — сказала Аlyona Аlyonа в «Cніданку з 1+1».

Она уже приступила к репетициям, а также занимается вокалом и изучает английский язык.

«У меня очень быстро садится голос, поэтому мне нужен преподаватель по вокалу. Он учит меня какому-то элементарному образованию потому, что у меня его не было. Занимаюсь английским, потому что очень много интервью», — рассказала рэп-исполнительница.

Она добавила, что привыкла не обращать внимание на хейтеров и твердо идти к цели. Следующая ее цель — победа в шоу «Танці з зірками».

Незадолго до участия в шоу Аlyona Аlyonа объявила борьбу лишнему весу и показала первый результат.

Напомним, Дмитрий Танкович присоединился к шоу «Танці з зірками», участниками которого ранее стали Олег Винник, Надежда Мейхер, Юлия Санина, Дарья Петрожицкая, Тарас Цымбалюк, Слава Каминская.

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