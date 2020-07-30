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Спорт

Украинский футбольный клуб остался без главного тренера (фото)

18:12 30 июля 2020
Александр Бабич

ФК «Мариуполь», который в финале плей-офф за право сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне уступил «Колосу» из Коваливки (0:1 в дополнительное время), сообщил о том, что руководивший командой с осени 2017 года Александр Бабич покидает клуб.

Как сообщает официальный сайт приазовцев, вместе с главным тренером «Мариуполь» покинул и весь его тренерский штаб — Юрий Беньо, Александр Лавренцов, Александр Малахов и Владимир Белаков.

Вместе с Бабичем клуб покинул и его тренерский штаб

Отметим, что под руководством Александра Бабича «Мариуполь» провел 101 матч во всех турнирах. При этом приазовская команда повторила практически все свои исторические достижения — дважды доходила до полуфинала Кубка Украины (2018, 2020), дважды участвовала в квалификации Лиги Европы (2018, 2019), и однажды, в 2019-м, заняла четвертое место в чемпионате Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хорват Дарио Срна покинул тренерский штаб донецкого «Шахтера».

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