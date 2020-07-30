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Украинский футбольный клуб остался без главного тренера (фото)
ФК «Мариуполь», который в финале плей-офф за право сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне уступил «Колосу» из Коваливки (0:1 в дополнительное время), сообщил о том, что руководивший командой с осени 2017 года Александр Бабич покидает клуб.
Как сообщает официальный сайт приазовцев, вместе с главным тренером «Мариуполь» покинул и весь его тренерский штаб — Юрий Беньо, Александр Лавренцов, Александр Малахов и Владимир Белаков.
Отметим, что под руководством Александра Бабича «Мариуполь» провел 101 матч во всех турнирах. При этом приазовская команда повторила практически все свои исторические достижения — дважды доходила до полуфинала Кубка Украины (2018, 2020), дважды участвовала в квалификации Лиги Европы (2018, 2019), и однажды, в 2019-м, заняла четвертое место в чемпионате Украины.
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