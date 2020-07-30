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Расстрел «Мерседеса» на трассе Киев – Харьков был постановкой: полиция рассказала детали спецоперации (фото)
Расстрел «Мерседеса», который в среду, 29 июля, был инициирован правоохранителями на трассе Киев — Харьков, был совершен для разоблачения убийства, заказанного в рамках передела сфер влияния в преступном мире.
Как сообщает Нацполиция Украины, заказное убийство гражданина Украины предотвратили сотрудники Департамента стратегических расследований. За убийство злоумышленник обещал «киллеру» 50 тысяч долларов США.
В четверг, 30 июля, правоохранители задержали организатора «на горячем» — во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тысяч долларов США. Ранее задокументировали факт передачи еще 5 тысяч долларов США. Задержанный — 45-летний житель Киевщины с криминальным прошлым.
Расстрел автомобиля «Mercedes-Benz S-Class» был инсценирован возле Пирятина. Информация была широко распространена в СМИ и будет использоваться в качестве доказательства.
Ранее сообщалось, что в «Мерседесе» обнаружили «труп» криминального авторитета.191
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Расстрел «Мерседеса» на трассе Киев – Харьков был постановкой: полиция рассказала детали спецоперации (фото)
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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