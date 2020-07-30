Роналду по случаю чемпионства побаловал себя покупкой яхты за 6 млн евро (фото)

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, вместе с Лионелем Месси возглавивший рейтинг футболистов, не забивших больше всех пенальти в XXI веке, с размахом отметил завоевание чемпионского звания по итогам сезона-2019/2020 в серии А.

Португалец практически каждый день (лето все же!) проводит с семьей на яхте, делясь милыми фото со своими подписчиками в Instagram. Как оказалось, футболист в честь завоеванного в Италии чемпионства порадовал себя покупкой транспортного средства, которое обошлось Криштиану в сумму, немного превышающую 6 млн евро. В распоряжении хозяина и его гостей пять кают, шесть ванных комнат, две зоны отдыха, большая лаунж-зона, столовая, современная кухня и окна в полный рост, из которых открываются панорамные виды на море.

Невеста Роналду Джорджина Родригес также не может нарадоваться покупкой, выставляя у себя в Instagram множество фотографий — как себя любимой, так и с детьми.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рафаэль Надаль купил роскошную яхту 80 Sunreef Power за 5 миллионов евро.

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