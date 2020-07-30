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Происшествия

На обустройстве полигона "Широкий лан" украли почти 40 миллионов гривен: высоким военным чинам объявлено о подозрении

23:15 30 июля 2020
Широкий лан

Перечень скандалов, связанных с военным полигоном «Широкий лан» в Николаевской области, пополнился еще одним эпизодом: детективы НАБУ сообщили о подозрении трем бывшим чиновникам ВСУ и двум представителям частного общества в нанесении государству ущерба на сумму свыше 37 млн грн.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Следствием установлено, что в 2017—2018 гг. начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с представителями частного общества, а именно с его директором и бенефициарным владельцем, организовали приемку работ и услуг по обустройству полевого лагеря Широкий лан в селе Ульяновка Николаевской области», — сообщает пресс-служба САП в четверг.

Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же «поспособствовали» в перечислении средств на счета компании.

В результате государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн грн, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Вместе с тем досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.

По информации издания «Слово и дело», о подозрении сообщили бывшему начальнику ГКЭУ ВСУ Олегу Галушко, руководителю Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов ГКЭУ ВСУ Сергею Чагарному и экс-директору отдела технического надзора за строительством ГКЭУ ВСУ Виктору Антощуку. Кроме того, органы правопорядка вручили подозрение бывшему бенефициару компании «Рист» Оксане Балыкиной и ее экс-директору Константину Чепусову.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ГБР сообщили о подозрении пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны Украины, которые по предварительному сговору произвели закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам.

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