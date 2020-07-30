В разбившейся в Николаеве маршрутке пострадали 9 пассажиров: фото и видео с места ДТП

В Николаеве произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, к которому может быть причастен водитель маршрутки.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Предварительно установлено, что в четверг, 30 июля, около половины седьмого вечера на проспекте Центральном, 44-летний водитель не справился с управлением пассажирского автобуса Рута, тот вылетел за пределы проезжей части и ударился в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», и проводят расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 30 июля масштабное ДТП произошло и в Днепре: около 11 часов утра на перекрестке не разминулись фура и автобус с пассажирами. Оба транспортных средства повреждены, двоих пассажиров автобуса пришлось увезти в больницу. Причиной аварии, как и в других похожих дорожных инцидентах, могло стать грубое нарушение правил.

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