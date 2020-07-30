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В Беларуси задержали экс-политтехнолога Собчак и Обамы, работавшего на мужа Тихановской
В Беларуси, которая накануне президентских выборов все чаще появляется в сводках новостей, спецслужбы задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, которого они считают «серым кардиналом политических кампаний» и подозревают в активной помощи мужу главной соперницы президента Александра Лукашенко, Светланы Тихановской.
Об этом передает агентство «БЕЛТА» со ссылкой на телеканал ОНТ.
«Виталий Шкляров — известный политтехнолог. Как и Тихановский — уроженец Гомеля. Широко известен в узких кругах. Его еще иногда называют «серым кардиналом политических кампаний», — было сказано в эфире.
В программе, со ссылкой на открытые источники, сообщили, что Шкляров работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель и Барака Обамы, а также тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России работал с командой Ксении Собчак.
По версии спецслужб, Шкляров консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни», мобилизируя протестный электорат вокруг блогера Сергея Тихановского.
Как известно, белорусского блогера Сергея Тихановского арестовали 29 мая во время сбора подписей за кандидатуру своей жены в городе Гродно. Тихановскому и еще семерым задержанным инкриминируют нападение на сотрудника органов внутренних дел. Очевидцы события называют это провокацией. Правозащитники считают Тихановского политзаключенным и требуют его освободить.
Жена Тихановского Светлана зарегистрировалась кандидатом в президенты из-за того, что альтернативных кандидатов ЦИК отказалась регистрировать.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская долго не могла решить, какой стране принадлежит Крым, и только потом дала более-менее вразумительный ответ.65
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