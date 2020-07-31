Трагедия под Черниговом: во время отдыха мужчина подорвал гранату, погибли люди

В Украине зафиксирован очередной случай использования гражданами боеприпасов (в частности, гранат), которые попадают в мирную жизнь, вероятно, с переполненного вооружением Донбасса.

Так, в селе Новый Быков Бобровицкого района в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании, от чего погибли трое людей.

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

«По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован», — написал председатель ОГА.

В то же время «Суспільне» сообщило со ссылкой на пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлию Ковтун, что среди погибших — двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован.

Напомним, 28 июля на одной из баз отдыха во Львовской области произошел взрыв, в результате чего погиб человек. а в Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовское; взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Николаеве мужчина бросил боевую гранату с крыши многоэтажки в песочницу, так как случайно выдернул чеку и не знал, что делать с гранатой.

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