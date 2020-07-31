27.52 / 27.75 32.06 / 32.55
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Трагедия под Черниговом: во время отдыха мужчина подорвал гранату, погибли люди

3:16 31 июля 2020
Граната в руке

В Украине зафиксирован очередной случай использования гражданами боеприпасов (в частности, гранат), которые попадают в мирную жизнь, вероятно, с переполненного вооружением Донбасса.

Так, в селе Новый Быков Бобровицкого района в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании, от чего погибли трое людей.

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

«По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован», — написал председатель ОГА.

В то же время «Суспільне» сообщило со ссылкой на пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлию Ковтун, что среди погибших — двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован.

Напомним, 28 июля на одной из баз отдыха во Львовской области произошел взрыв, в результате чего погиб человек. а в Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовское; взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Николаеве мужчина бросил боевую гранату с крыши многоэтажки в песочницу, так как случайно выдернул чеку и не знал, что делать с гранатой.

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Граната в руке

Трагедия под Черниговом: во время отдыха мужчина подорвал гранату, погибли люди

Нацбанк

На пост главы Нацбанка есть несколько кандидатур: кого выберет Зеленский

Роман Скрипник

«Выйдет сам»: у Авакова рассказали о судьбе «полтавского террориста»

Автобус в воде

Водитель намеренно утопил автобус, в результате чего погиб он сам и еще 20 человек (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер