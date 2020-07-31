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Под Киевом "Нива" сбила 6-летнюю девочку на глазах у бабушки
В селе Лосятин Васильковского района Киевской области 29 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль «Нива» сбил 6-летнюю девочку на глазах у бабушки. Ранее сообщалось о том, что на Тернопольщине пьяный водитель сбил 8-летнего мальчика.
Об инциденте под Киевом сообщили в областном управлении Нацполиции.
«Происшествие случилось около 21 часов. Водитель увидев ребенка, внезапно выбежала на дорогу, затормозил, но избежать наезда на девочку не удалось», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.
По ее предварительным данным установлено, что во время игры ребенок внезапно выбежала на проезжую часть, где в это время двигался автомобиль «Нива».
Девочку с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Проведенным освидетельствования в крови водителя алкоголя не обнаружено.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается досудебное расследование.
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