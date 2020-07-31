Под Киевом "Нива" сбила 6-летнюю девочку на глазах у бабушки

В селе Лосятин Васильковского района Киевской области 29 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль «Нива» сбил 6-летнюю девочку на глазах у бабушки. Ранее сообщалось о том, что на Тернопольщине пьяный водитель сбил 8-летнего мальчика.

Об инциденте под Киевом сообщили в областном управлении Нацполиции.

«Происшествие случилось около 21 часов. Водитель увидев ребенка, внезапно выбежала на дорогу, затормозил, но избежать наезда на девочку не удалось», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.

По ее предварительным данным установлено, что во время игры ребенок внезапно выбежала на проезжую часть, где в это время двигался автомобиль «Нива».

Девочку с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Проведенным освидетельствования в крови водителя алкоголя не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе накануне в тройное ДТП попал автомобиль с активистом Ганулом.

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