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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми уехали отдохнуть на море – ограничившись в этом году внутренним туризмом (фото)
Пока в мире обсуждают подробности из новой книги о принце Гарри и Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон уехали вместе с тремя своими детьми отдохнуть на море. Обычно семья предпочитала проводить отпуск на частном острове Мюстик в Карибском море. Однако на этот раз, в связи с пандемией коронавируса, герцог и герцогиня Кембриджские решили ограничиться внутренним туризмом. Как сообщает издание The Mirror, они уехали на острова Силли — небольшой архипелаг в 45 километрах к юго-западу от полуострова Корнуолл. В частности, семейство остановились на острове Треско. Принц Уильям и его младший брат Гарри в детстве бывали здесь со своими родителями — принцем Чарльзом и принцессой Дианой.
Местные жители и отдыхающие видели Кембриджей, катающихся на велосипедах. Они приветливо здоровались с людьми, которых встречали по дороге, смеялись и наслаждались хорошей погодой.
Кейт и Уильям хотят, чтобы их старшие дети (принц Джордж, которому 22 июля исполнилось семь лет, и пятилетняя принцесса Шарлотта) набрались сил перед возобновлением школьных занятий. Двухлетнему Луи также не помешает подышать морским воздухом.
Семья внука королевы Елизаветы II провела на острове несколько дней. Ожидается, что уже к вечеру 31 июля они вернутся в своем норфолкское поместье Анмер-холл.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям рассказал о самом неромантичном подарке, который сделал Кейт Миддлтон в начале их отношений.
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