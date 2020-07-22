Принцу Джорджу исполнилось семь лет – Кейт Миддлтон обнародовала новые фото сына

22 июля старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось семь лет. В честь этого события Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принца Джорджа, занимающего третье место в очереди на британский престол после своего деда Чарльза и отца Уильяма.

Снимки, как всегда, сделала увлекающаяся фотографией мама именинника. Фотосессия проходила в загородном поместье герцога и герцогини Кембриджских — Анмер-холл в графстве Норфолк.

Улыбающийся правнук королевы Елизаветы II на одном из фото позировал в оливково-зеленой футболке-поло и джинсах, на другом — в футболке камуфляжной расцветки.

Вечеринка в честь дня рождения юного принца состоится на дому. Кейт собственноручно испекла праздничный торт.

Последний раз принца Джорджа видели на публике на Рождество в Сандрингеме, где он, вместе со своей младшей сестрой Шарлоттой и прочими членами королевской семьи, посетил церковную службу.

Кейт и Уильям также публиковали несколько фотографий детей — в том числе в июне, в честь Дня отца.

Фото — Duke and Duchess of Cambridge

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