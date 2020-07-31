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Светлана Лобода сняла Собчак, Лолиту и Гудкова в новом скандальном клипе (видео)
Популярная певица Светлана Лобода после отдыха с дочками в Греции представила новый скандальный клип «Boom Boom» с PHARAOH. Это дикое видео, смесь гротеска и тик тока, насмешка над реальностью. В клипе, режиссером которого выступил Александр Гудков, шутки которого всегда на грани, можно увидеть шокирующие перевоплощение известных друзей Лободы: Ксении Собчак, Лолиты Милявской, Иды Галич, Екатерины Варнавы…
«Перед нами стояла задача: сделать то чего у Светланы ещё никогда не было! И мы пошли на эксперимент, пригласив девчонок из разных сфер деятельности, которые сами себя сделали! Невероятные Лолита, Ида Галич, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Дина Саева, Мария Миногарова, Карина Кросс, Чума Вечеринка, Верона, Лоран, Варвара Шмыкова, Юлия Коваль, Бичолла Тетрадзе. У нас получился замечательный „тандем“ на тринадцать человек. Вообще „Boom Boom“ — это манифест во главе с LOBODA & PHARAOH и кучей скрытых смыслов внутри», — прокомментировал креативный продюсер видео Александр Гудков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что парни из группы MOZGI зажгли с горячими красотками в своем новом провокационном клипе Chica Bamboni.76
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