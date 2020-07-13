Светлана Лобода на карантине осваивает новую профессию

Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода, несмотря на карантин, решилась отравиться на отдых за границу. Вместе с дочками Евой и Тильдой она наслаждается отпуском в Греции, на острове Миконос. В сети артистка делится горячими фото в купальнике и рассказывает, как коротает дни на морском побережье.

«Маленькая пауза перед большим прыжком. Я в предвкушении», — заинтриговала Светлана подписью под фото в купальнике.

В следующем посте, Лобода рассказала, что свободное время не тратит попусту, она осваивает новую для себя профессию — изучает актерское мастерство по технике известного голливудского тренера Иваны Чаббак.

«Пандемия внесла изменения в график и ритм жизни каждого из нас. первое время было некомфортно без работы, без привычного общения, скорости, но совсем скоро, появилась легкость и желание остановиться и попробовать что-то новое. Уже несколько недель я занимаюсь актерским мастерством и это увлекает меня целиком и полностью. много читаю, провожу время с детьми. наслаждаюсь каждым моментом жизни, будто только сейчас осознала каждую минуту времени. Насколько оно быстротечно. Говорят, актеру, чтобы заставить плакать зрителя, нужно накопить в себе тысячи непролитых слез. наверное и с жизнью также. Чтобы почувствовать ее, нужно накопить тысячи непрожитых дней», — поделилась Светлана.

Напомним, Лобода не афиширует личную жизнь и не признается, кто является отцом ее младшей дочери Тильды, которой недавно исполнилось два года.

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