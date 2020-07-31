- 11:53 Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз экспертов
- 11:51 Сумочка Hermes продана на аукционе за рекордную цену — 300 тысяч долларов
- 11:42 В России спасли женщину, случайно проглотившую вилку
- 11:33 "Смысл до конца не ясен": Казанский не понял, зачем Кравчука назначили в ТКГ
- 11:27 Унесли больше килограмма золота: грабителей ювелирного магазина в Закарпатье поймали в Кривом Роге
- 11:21 Леди Гага и Ариана Гранде заработали по 9 номинаций на премию MTV
- 11:16 В Закарпатье задержали обвиненного в смерти роженицы врача, который скрылся после оглашения приговора
- 11:11 Ушла из жизни известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина
- 10:50 Ураган едва не снес село на Буковине: впечатляющие фото
- 10:44 Будем идти на компромиссы: Кравчук о своей работе в контактной группе по Донбассу
- 10:43 «Патриотическим решением» об исполнении гимна Украины в школах может быть достигнут противоположный эффект, — Доний
- 10:24 В Украине установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом
В Закарпатье задержали обвиненного в смерти роженицы врача, который скрылся после оглашения приговора
В Закарпатской области полицейские разыскали врача, которого приговорили к году лишения свободы за ненадлежащее выполнение обязанностей, повлекшее смерть пациентки, однако он уклонялся от наказания.
Как сообщают в ГУНП в Закарпатской области, медика обнаружили в Хустской районной больнице.
«Из-за неудовлетворительного состояния здоровья врач находится под наблюдением медиков. Его охраняют полицейские. Как только состояние медика улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний», — отметили в полиции
Сообщается, что суд признал виновным врача в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей — умерла его пациентка-роженица. Помимо года заключения, медика еще обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей.
Эксклюзивный материал о чудовищном случае в Энергодаре, где умерла роженица, а ее новорожденный ребенок исчез, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм