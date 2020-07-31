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«Шахтер» – «Вольфсбург»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
В среду, 5 августа, в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и немецким «Вольфсбургом» (начало — в 19:55). Напомним, в первом поединке, который прошел еще 12 марта, «горняки» на выезде обыграли соперника — 2:1.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ШАХТЕР» — «ВОЛЬФСБУРГ» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»
По итогам сезона в чемпионате Украины донецкий клуб, последний матч сыгравший 19 июля, уверенно завоевал третье подряд чемпионство, опередив финишировавшее вторым «Динамо» на 23 очка. Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром сезона, забив в ворота соперников «горняков» 20 мячей.
«Вольфсбург» по итогам сезона, последний матч в котором «волки» провели 27 июня, занял седьмое место в бундеслиге, дающее право в следующем сезоне стартовать в квалификации Лиги Европы. Лучшим бомбардиром команды стал голландский нападающий Ваут Вегхорст, забивший 16 мячей.
В предстоящем поединке ведущие букмекеры отдают небольшое предпочтение донецкому клубу, а вот в итоговом успехе «горняков» после гостевого успеха практически не сомневаются.
«Фаворит Спорт»: победа «Шахтера» — 2,25, ничья — 3,50, победа «Вольфсбурга» — 3,10. Проход «Шахтера» в четвертьфинал — 1,23, проход «Вольфсбурга» в четвертьфинал — 4,25.
Parimatch: победа «Шахтера» — 2,33, ничья — 3,50, победа «Динамо» — 2,95. Проход «Шахтера» в четвертьфинал — 1,20, проход «Вольфсбурга» в четвертьфинал — 4,50.
1xbet: победа «Шахтера» — 2,385, ничья — 3,70, победа «Динамо» — 3,06. Проход «Шахтера» в четвертьфинал — 1,23, проход «Вольфсбурга» в четвертьфинал — 4,20.
Marathonbet: победа «Шахтера» — 2,42, ничья — 3,76, победа «Динамо» — 3,10. Проход «Шахтера» в четвертьфинал — 1,23, проход «Вольфсбурга» в четвертьфинал — 4,20.
Bet365: победа «Шахтера» — 2,35, ничья — 3,40, победа «Динамо» — 2,90. Проход «Шахтера» в четвертьфинал — 1,22, проход «Вольфсбурга» в четвертьфинал — 4,00.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что румын Мирча Луческу, на протяжении 12 лет тренировавший «Шахтер», возглавил киевское «Динамо».
Фото ФК «Шахтер»74
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