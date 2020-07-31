Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Вольфсбург»: расписание трансляций матча Лиги Европы

В среду, 5 августа, в Киеве на пустом НСК «Олимпийский» пройдет ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и немецким «Вольфсбургом» (первая встреча в Германии завершилась победой «горняков» — 2:1). Начало — в 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ШАХТЕР» — «ВОЛЬФСБУРГ»

Проведя заключительный матч сезона 19 июля, футболисты «Шахтера» получили несколько дней выходных (некоторые лидеры команды отдыхали по ходу чемпионата, когда «горняки» уже досрочно завоевали золотые награды), после чего приступили к подготовке к предстоящему матчу с «Вольфсбургом». Помимо тренировок, подопечные Луиша Каштру провели два спарринга против представителей второй лиги — разгромили житомирское «Полесье» (4:1) и обыграли «Верес» из Ровно благодаря двумя мячам во втором тайме (2:0).

«Вольфсбург» завершил сезон в бундеслиге 27 июня, после чего футболисты почти на месяц ушли в отпуск. Вновь «волки» собрались 25 июля, начав целенаправленную подготовку к ответному матчу с «Шахтером». В рамках тренировочного процесса подопечные Оливера Гласснера провели контрольный матч с «Лейпцигом», в котором была зафиксирована результативная ничья — 1:1 (оба мяча были забиты с пенальти во втором тайме).

В прямой трансляции украинские болельщики смогут следить за поединком, начиная с 19:55, на телеканале «Футбол 1». А чуть менее чем за час до начала игры, в 19:15, а также после ее завершения в эфир выйдет программа «Путь в Кельн», в которой эксперты обсудят шансы «горняков» в противостоянии и лучшие моменты игры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры практически не сомневаются в проходе «Шахтера» в четвертьфинал Лиги Европы.

Фото ФК «Шахтер»

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