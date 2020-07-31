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Шоу-бизнес

Сергей Бабкин запустил собственную «Бомбу-ракету» (видео)

13:03 31 июля 2020
Сергей Бабкин

Известный артист Сергей Бабкин, удививший неожиданным образом в балетной пачке и розовых лосинах, порадовал поклонников новой работой. Он выпустил летний трек «Бомба ракета», в котором смешаны несколько музыкальных стилей.

Дата премьеры была выбрана не случайно — именно в этот день 49 лет назад первые астронавты проехали на лунном вездеходе Lunar Rover Vehicle по поверхности Луны.

«Бомба-ракета» — это песня-настроение, песня-состояние в котором я находился, когда писал ее. Я обожаю это словосочетание и использую его очень часто тогда, когда хочу описать что-то сверх нереально крутое! Для меня — это настоящее «вау». И, конечно же, этот трек о той, самой настоящей Бомбе-ракете, которая каждый день со мной, которая заставляет меня улетать в космос и чувствовать себя земным жителем с неземными эмоциями", — прокомментировал Сергей.

Скандальный клип «Boom Boom» представила и Светлана Лобода. Видео собрало тысячи дизлайков.

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