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Сергей Бабкин в розовой пачке и лосинах стал на пуанты (фото)
Известный музыкант Сергей Бабкин, отпраздновавший первый день рождения младшего сына Елисея, удивил неожиданным образом. На своей странице в Instagram артист опубликовал фото, на котором позирует в образе балерины: в розовой пачке, белых лосинах и пуантах.
«Стойка на пуантах — done. Прихожу в форму и тренирую перевоплощения», — написал Сергей.
В таком виде Бабкин снимался в проекте Нового канала «Хто зверху?».
Поклонники считают этот снимок забавным. «Балерина, которую мы заслужили», — шутят подписчики.
Ранее Сергей Бабкин с Еленой Кравец удивили совместной песней.18
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!