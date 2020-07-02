Гламур

Сергей Бабкин в розовой пачке и лосинах стал на пуанты (фото)

Известный музыкант Сергей Бабкин, отпраздновавший первый день рождения младшего сына Елисея, удивил неожиданным образом. На своей странице в Instagram артист опубликовал фото, на котором позирует в образе балерины: в розовой пачке, белых лосинах и пуантах.

«Стойка на пуантах — done. Прихожу в форму и тренирую перевоплощения», — написал Сергей.

В таком виде Бабкин снимался в проекте Нового канала «Хто зверху?».

Поклонники считают этот снимок забавным. «Балерина, которую мы заслужили», — шутят подписчики.

Ранее Сергей Бабкин с Еленой Кравец удивили совместной песней.

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