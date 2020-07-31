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Индиец, в штаны которого залезла кобра, простоял без движения семь часов в ожидании помощи (видео)
В индийском штате Уттар-Прадеш рабочий Ловекеш Кумар спал вместе со своими коллегами в здании детского сада, где они проводили днем электромонтажные работы. В полночь Кумар проснулся, ощутив, что нечто ползает у него в джинсах. Оказалось, что в штаны индийцу забралась кобра.
Как сообщает India.com, шокированный мужчина простоял всю оставшуюся ночь без движения, опасаясь пошевелиться и побеспокоить ядовитую змею. Он разбудил коллег и те кинулись искать профессионального змеелова. Но помощь пришла только утром.
Специалист осторожно разрезал штаны Кумара и извлек кобру, которая все эти семь часов комфортно себя чувствовала в джинсах Ловекеша.
Вместе с змееловом на всякий случай приехали сотрудники скорой помощи. Однако кобра не проявила агрессии, и Кумар не пострадал. Сама змея также осталась невредима.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж убил жену, бросив на нее кобру — после того, как не получилось с гадюкой.
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