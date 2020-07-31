Больного коронавирусом рэпера Элджея увезла «скорая» (видео)

Известного российского рэпера Элджея, который вместе с женой Настей Ивлеевой заболел коронавирусом, увезла «скорая». Видео, как он лежит в машине, а вокруг слышны звуки сирены, он опубликовал в историях Instagram. Что с ним произошло, стало ли ему хуже или возникли другие проблемы, он уточнять не стал.

Ранее Настя Ивлеева откровенно рассказала, что они почувствовали недомогание, чувствовали себя уставшими, затем пропало обоняние. Заподозрив симптомы коронавируса, сдали тесты. Результат оказался положительным. Настя и Элджей чувствовали себя нормально, они лечились дома.

На днях Настя похвасталась, что осуществила свою давнюю мечту — купила дорогущий спорткар Lamborghini Aventador.

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