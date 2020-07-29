Исполнила мечту: Настя Ивлеева купила дорогущий Lamborghini (фото)

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая вместе с мужем, рэпером Элджеем подхватили коронавирус и находится дома на изоляции, исполнила свою юношескую мечту. Она похвасталась на своей странице в Instagram, что купила дорогущий спорткар Lamborghini Aventador, который стоит около восьми миллионов гривен.

«О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что „Я САМА“!», — похвасталась Ивлеева.

Особенно она гордится тем, что смогла заработать на авто самостоятельно и советует всем не бояться и быть смелее в своих желаниях.

«Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте!», — написала Ивлеева.

Напомним, ранее подписчики Ивлеевой возмутили условия, в которых живет ее мама — в маленькой квартире, давно не видавшей ремонта.

373

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter