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Исполнила мечту: Настя Ивлеева купила дорогущий Lamborghini (фото)
Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая вместе с мужем, рэпером Элджеем подхватили коронавирус и находится дома на изоляции, исполнила свою юношескую мечту. Она похвасталась на своей странице в Instagram, что купила дорогущий спорткар Lamborghini Aventador, который стоит около восьми миллионов гривен.
«О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что „Я САМА“!», — похвасталась Ивлеева.
Особенно она гордится тем, что смогла заработать на авто самостоятельно и советует всем не бояться и быть смелее в своих желаниях.
«Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте!», — написала Ивлеева.
Напомним, ранее подписчики Ивлеевой возмутили условия, в которых живет ее мама — в маленькой квартире, давно не видавшей ремонта.373
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