В Днепре в квартире нашли тела трех парней, среди них есть подросток: первые детали происшествия

В четверг, 30 июля, в Днепре, в одной из квартир на улице Данилы Галицкого, 83 полиция обнаружила три трупа. Две недели назад в Харькове нашли труп мужчины, который был завернут в ковер и полиэтиленовый пакет.

В Днепре правоохранители выехали на вызов — звонившие жаловались на трупный запах из квартиры. На месте происшествия следователи и судмедэксперты обнаружили три тела, сообщает «Информатор», ссылаясь на собственные источники.

Тела двоих мужчин находились на кровати, еще один труп — на полу. При поверхностном осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружили. Личности умерших установили, ими оказались местные жители: мужчины 19, 18 и 17 лет. Также в квартире обнаружили записку, смысл которой не до конца понятен.

Кроме того, в квартире обнаружили наркотики.

Напомним, ранее в Никополе Днепропетровской области в багажнике автомобиля был обнаружен труп полицейского, которого жестоко убили и пытались вывезти с места преступления.

513

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter