- 22:38 Женщина избила годовалую дочь до реанимации: шокирующие детали происшествия на Житомирщине
- 22:13 С 3 августа поезда не будут делать остановку в Луцке и Тернополе: что важно знать пассажирам
- 21:59 Не нравятся условия в СИЗО: луцкий террорист объявил голодовку
- 21:44 В Днепре в квартире нашли тела трех парней, среди них есть подросток: первые детали происшествия
- 21:26 Два года со дня нападения на Екатерину Гандзюк: под зданием МВД в Киеве зажгли файеры
- 21:04 В состав ТКГ может войти первый премьер-министр Украины: Кравчук сделал громкое заявление
- 21:03 Пьяный вице-чемпион мира по футболу устроил скандал в больнице Милана
- 20:52 Умер легендарный режиссер Алан Паркер, снявший "Полуночный экспресс" и "Стену"
- 20:50 Россия может начать войну в Черном море осенью 2020 года: озвучен прогноз
- 20:32 Нет денег даже на еду: украинские моряки застряли в Турции и не могут вернуться домой
- 20:26 Карантинные зоны в Украине: решение будут пересматривать каждую неделю
- 20:11 «Как раз собирались взорвать банкомат»: в Виннице арестовали налетчиков-рецидивистов
В Днепре в квартире нашли тела трех парней, среди них есть подросток: первые детали происшествия
В четверг, 30 июля, в Днепре, в одной из квартир на улице Данилы Галицкого, 83 полиция обнаружила три трупа. Две недели назад в Харькове нашли труп мужчины, который был завернут в ковер и полиэтиленовый пакет.
В Днепре правоохранители выехали на вызов — звонившие жаловались на трупный запах из квартиры. На месте происшествия следователи и судмедэксперты обнаружили три тела, сообщает «Информатор», ссылаясь на собственные источники.
Тела двоих мужчин находились на кровати, еще один труп — на полу. При поверхностном осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружили. Личности умерших установили, ими оказались местные жители: мужчины 19, 18 и 17 лет. Также в квартире обнаружили записку, смысл которой не до конца понятен.
Кроме того, в квартире обнаружили наркотики.
Напомним, ранее в Никополе Днепропетровской области в багажнике автомобиля был обнаружен труп полицейского, которого жестоко убили и пытались вывезти с места преступления.513
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Все мучаются, и ты должна помучиться»: врачу львовского роддома вынесли приговор за смерть ребенка (фото)
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм