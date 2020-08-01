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"Полтавский террорист" ликвидирован, — Геращенко

4:05 1 августа 2020
Спецназ КОРД

«Полтавского террориста» Романа Скрыпника, который 23 июля взял в заложники полицейского и угрожал устроить взрыв в городе, ликвидировали.

Это произошло 1 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Злоумышленника обнаружила полиция в одном из нежилых домов. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

«Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. У Романа Скрыпника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь…», — написал Геращенко.

По его словам, у заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.

Напомним, 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика. Им оказался ранее судимый Роман Скрипник. Во время задержания Скрипник взял в заложники полковника полиции.

Впоследствии, преступник отпустил полицейского, покинул авто на дороге и убежал в лес, где скрывался.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Романа Скрипника искали более 500 сотрудников правоохранительных органов. Они использовали приборы ночного видения и квадракоптеры, но долгое время их поиски были безрезультатными.

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