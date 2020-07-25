Сбежавшего "полтавского террориста" Скрипника ищут с помощью приборов ночного видения и дронов

Полиция продолжает поиски Романа Скрипника, взявшего в заложники начальника уголовного розыска Полтавского областного главка полиции полковника Виталия Шияна, а потом отпустившего его и скрывшегося.

В настоящее время более 500 человек проводят оперативные мероприятия. Копы используют приборы ночного видения и квадракоптеры, передает интернет-издание «Полтавщина».

Убежавшего террориста разыскивают вблизи села Великий Байрак на Полтавщине, где обустроили штаб по поиску.

Вокруг села есть большой массив полей и лесополос, где, по предварительным данным, может скрываться человек. Район поиска — порядка нескольких сотен гектаров.

В полиции попросили граждан самостоятельно не задерживать и не преследовать Романа Скрипника, отметив, что он может действовать непредсказуемо.

«Скрипнику не дали убежать — ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина — у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что повредило бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше пусть теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату. Решение принималось на месте полковником Шияном — позволить злоумышленнику уйти и задерживать его потом в другом районе или пытаться нейтрализовать его непосредственно в машине. Это ответственность полицейского, который находился вместе с ним. Полковник выбрал такой оптимальный вариант», — сообщил «Громадському» директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Напомним, подозреваемый в серии автоугонов 32-летний полтавчанин Роман Скрипник во время задержания взял в заложники офицера полиции. Главное требование — чтобы его не отправляли в тюрьму.

Скрипник уже трижды привлекался уголовной ответственности, в том числе дважды за кражи и за изготовление и хранение наркотиков, но наказание было условным или в виде штрафа. Известно также, что в 2015—2016 годах он служил в зоне АТО. Скрипник женат, имеет сына.

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