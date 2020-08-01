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Смерть под колесами Kawasaki: в Киеве на Оболони трагически погиб мужчина
В Киеве в ночь на субботу на улице Богатырской мотоциклом Kawasaki был смертельно травмирован мужчина в возрасте около 40 лет. Ранее сообщалось о трагическое происшествие с участием мототранспорта на проспекте Победы.
На месте дорожно-транспортного происшествия побывал корреспондент нашего издания, ему удалось выяснить, что печальный инцидент случился в непредусмотренном для перехода месте, уже практически на выезде из города, притом недалеко от поста полиции.
Предварительно установлено, что тяжелый мотоцикл Kawasaki двигался очень быстро, из-за чего у жертвы наезда были оторваны некоторые части тела.
После происшествия с пострадавшего слетел рюкзак с продуктами, а его самого отбросило далеко вперед.
В то же время мотоцикл после ДТП пролетел почти четыре сотни метров и упал возле КП полиции. Примерно на середине этой дистанции с байка слетел мотоциклист.
Он госпитализирован. Характер травм уточняется. Известно только, что мотоциклисту 34 года.
Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне в оккупированном Крыму в результате столкновения микроавтобуса и стоявшего на обочине КамАЗа погибли 9 человек — водитель «Mercedes-Benz Sprinter» и восемь его пассажиров. Большинство скончались на месте аварии, еще один мужчина умер в больнице.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО61
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