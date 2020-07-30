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Здоровье и медицина

Это будет нескоро: сделан печальный прогноз о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу

10:41 30 июля 2020
Больница в Ивано-Франковске

Эпидемиологи не могут спрогнозировать, как скоро у населения Земли появится коллективный иммунитет против COVID-19. Так на вопросы пользователей сети 29 июля ответил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Напомним, ранее Билла Гейтса возмутили высказывания Илона Маска о врожденном иммунитете детей.

По его словам, ученые пока не пришли к мнению о том, какой процент населения должен переболеть, чтобы у человечества появился коллективный иммунитет.

«Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие полагают, что эта доля может быть меньше», — сказал он, отметив, что говорить об этом еще рано.

Кроме того, он напомнил, что тогда все больницы были бы переполнены, а люди умирали бы тысячами ежедневно.

Также, по словам Райяна, нередко люди, переболевшие COVID-19, по прошествии значительного времени после выздоровления продолжают плохо себя чувствовать (в частности, страдают от затруднения дыхания и от кашля), а это значит, что заболевание имеет долгосрочные последствия, которые еще не в полной мере понятны специалистам.

Напомним, ранее стало известно, что в Тернопольской области мужчина заболел COVID-19 в третий раз.

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