Хорватский защитник Йосип Пиварич, соотечественник и партнер которого по сборной Марцело Брозович устроил пьяный дебош в одной из больниц Милана, покинул киевское «Динамо».

Как сообщает официальный сайт киевлян, у футболиста 6 августа истекает срок действия контракта, который по обоюдному согласию продлеваться не будет, и Йосип уже покинул столицу Украины. «ФК „Динамо“ (Киев) благодарит Йосипа Пиварича за проявленные профессионализм и самоотдачу за время выступления в нашей команде. Желаем Йосипу удачи и побед в его дальнейшей карьере!» — написали «бело-синие» напутственные слова хорвату.

Отметим, что Пиварич перешел в киевское «Динамо» из «Динамо» загребского в августе 2017 года. За это время провел за «бело-синих» 47 матчей во всех турнирах (из них всего три в завершившемся сезоне-2019/2020), мячей не забивал. В качестве игрока киевлян ездил на чемпионат мира-2018 в Россию, где в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира. На церемонии награждения после финала Йосип публично унизил президента РФ Владимира Путина, не пожав тому руку.

Wowwww Pivaric just skipped Putin in the medal ceremony@BarstoolSam pic.twitter.com/00ZlRNdDT6 — Leyuan Jangs (@tomfoolery 18 ) July 15, 2018

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что воспитанник «Динамо» Богдан Михайличенко подписал контракт с титулованным бельгийским «Андерлехтом».

Фото ФК «Динамо»

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