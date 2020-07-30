27.53 / 27.75 32.05 / 32.54
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Воспитанник «Динамо» подписал контракт с титулованным европейским клубом (фото)

15:40 30 июля 2020
Богдан Михайличенко

23-летний украинский полузащитник Богдан Михайличенко, который по итогам завершившегося сезона в чемпионате Украины стал бронзовым призером в составе луганской «Зари», подписал контракт с бельгийским «Андерлехтом».

Как сообщает сайт Nieuwsblad, соглашение воспитанника киевского «Динамо» с 34-кратным чемпионом Бельгии рассчитано на четыре года. По информации издания, украинец уже прибыл в Брюссель, куда его доставил агент, еще один экс-игрок «Динамо» Сергей Серебренников, проживающий в Бельгии с 2002 года, и успешно прошел медобследование.

Михайличенко в аэропорту встретил агент Сергей Серебренников

Отметим, что Михайличенко, за которого титулованный бельгийский клуб, по данным авторитетного портала Transfermarkt, заплатил 1,5 млн евро, в прошедшем сезоне провел в составе «Зари» во всех турнирах 35 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Динамо» Беньямин Вербич перенес операцию в Мюнхене.

139

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Маруся Звиробий

"Угрожавшей Зеленскому" Марусе Звиробий вручили обвинительный акт (видео)

Агрессивные парни битой и ногами избили пенсионеров в Запорожье: детали жуткой истории

Агрессивные парни битой и ногами избили пенсионеров в Запорожье: детали жуткой истории

взятка

В Киеве задержали вымогательницу, обещавшую "повлиять" на руководство АМКУ "всего" за 4 миллиона гривен

Град

Целый город на Хмельнитчине остался без воды после сильнейшего урагана: в сети показали последствия буйства стихии (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер