Воспитанник «Динамо» подписал контракт с титулованным европейским клубом (фото)

23-летний украинский полузащитник Богдан Михайличенко, который по итогам завершившегося сезона в чемпионате Украины стал бронзовым призером в составе луганской «Зари», подписал контракт с бельгийским «Андерлехтом».

Как сообщает сайт Nieuwsblad, соглашение воспитанника киевского «Динамо» с 34-кратным чемпионом Бельгии рассчитано на четыре года. По информации издания, украинец уже прибыл в Брюссель, куда его доставил агент, еще один экс-игрок «Динамо» Сергей Серебренников, проживающий в Бельгии с 2002 года, и успешно прошел медобследование.

Михайличенко в аэропорту встретил агент Сергей Серебренников

Отметим, что Михайличенко, за которого титулованный бельгийский клуб, по данным авторитетного портала Transfermarkt, заплатил 1,5 млн евро, в прошедшем сезоне провел в составе «Зари» во всех турнирах 35 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Динамо» Беньямин Вербич перенес операцию в Мюнхене.

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