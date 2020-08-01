Ссора из-за женщины: выяснились подробности гибели трех человек от взрыва гранаты на Черниговщине

Трагедия, произошедшая в селе Новый Быков Бобровицкого района Черниговской области, когда у мужчины в руках взорвалась граната, была вызвана ссорой. Все произошло, когда четыре человека сидели за столом во дворе.

Как рассказывают соседи, четверо местных — трое мужчин и одна женщина — собрались у этого двора и сели за стол. Во время посиделок между одним из мужчин и женщиной якобы возник спор. Об этом рассказал брат владельца дома — единственный, кто выжил. Тогда двое других мужчин начали ее защищать.

«На брата моего говорил дебил. Вовка начал на него кричать и прогонять. Он ударил женщину, а тот начал защищать ее. Говорит: „Я сейчас тебя застрелю“, брата моего. И ушел», — рассказывает мужчина, сообщает ТСН.

Впоследствии вернулся из дома с гранатой. Ее отобрала женщина, но не на долго.

Михаила Кузьмича чудом не задело осколками. За мгновение до взрыва его тоже приглашали к столу, и он почти дошел. Мужчина вспоминает, что владелец гранаты, перед тем как раздался разрыв, пригнулся и лег на стол.

Пострадавшего хозяина дома доставили в районную больницу. Его состояние тяжелое, говорят медики.

«Состояние его тяжелое, относительно стабильное. Он сейчас готовится к транспортировке в областную больницу для дальнейшего лечения», — сообщил заведующий отделением интенсивной терапии Александр Середа.

В полиции расследуют дело как умышленное убийство. Теперь, в частности, предстоит выяснять откуда у крестьянина появился боеприпас.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Николаеве мужчина бросил боевую гранату с крыши многоэтажки в песочницу, так как случайно выдернул чеку и не знал, что делать с гранатой.

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