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Происшествия

В Закарпатье четверо подростков жестоко избили 12-летнюю девочку

13:08 2 августа 2020
школьница

Жительница города Виноградов Закарпатской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что четверо подростков избили ее 12-летнюю дочь. На днях в селе Турья Пасека Закарпатской области взрослый мужчина напал на 12-летнюю девочку, которая въехала в его семью на велосипеде.

— Инцидент произошел в ходе ссоры, возникшей между детьми, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области. — Личности нападавших уже установлены — две 14-летние девочки и два 15-летних парня…

Потерпевшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая должна определить степень тяжести нанесенных телесных повреждений. Ведомости об инциденте внесены в Единый реестр до судебных расследований. По факту нанесения малолетнему ребенку телесных повреждений начато досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как информируют другие источники, видео с избиением неизвестные выложили в интернете. Местный житель Сергей Волошин в Facebook сообщил, что после подачи заявления в полицию на пострадавшую девочку якобы оказывается давление.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области суд отправил под ночной домашний арест шестиклассницу, которая избила свою сверстницу.

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