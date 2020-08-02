- 13:41 Оккупанты отдали Кадырову территорию детского лагеря на берегу моря в Алуште
- 13:05 В Киеве суд наказал юного экстремала, прыгнувшего в Днепр с крыши вагона метро
- 12:54 Умер известный голливудский актер Уилфорд Бримли, звезда фильмов "Нечто", "Кокон", "Фирма"
- 12:53 Бежавший из-за угрозы ареста белорусский оппозиционер Цепкало приехал в Киев
- 12:41 Боевик «Наследие лжи» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 6 августа
- 12:39 «Начнем сражаться в ту же секунду»: полковник оценил угрозу возобновления боев на Донбассе
- 12:13 Плевать на карантин: в сеть попало видео концерта российского певца в Одессе
- 11:58 Стало известно, где и когда похоронят легендарного комбата Андрея Гергерта
- 11:32 Кравчук заговорил о создании свободной экономической зоны на Донбассе
- 11:26 70-тонный подъемный кран упал прямо на рабочих в Индии: момент трагедии попал на видео
- 10:51 Дышите глубже: синоптик рассказал, где в Украине самый чистый воздух
- 10:43 На водоеме под Днепром мужчины устроили стрельбу рядом с купающимися детьми
В Закарпатье четверо подростков жестоко избили 12-летнюю девочку
Жительница города Виноградов Закарпатской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что четверо подростков избили ее 12-летнюю дочь. На днях в селе Турья Пасека Закарпатской области взрослый мужчина напал на 12-летнюю девочку, которая въехала в его семью на велосипеде.
— Инцидент произошел в ходе ссоры, возникшей между детьми, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области. — Личности нападавших уже установлены — две 14-летние девочки и два 15-летних парня…
Потерпевшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая должна определить степень тяжести нанесенных телесных повреждений. Ведомости об инциденте внесены в Единый реестр до судебных расследований. По факту нанесения малолетнему ребенку телесных повреждений начато досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Как информируют другие источники, видео с избиением неизвестные выложили в интернете. Местный житель Сергей Волошин в Facebook сообщил, что после подачи заявления в полицию на пострадавшую девочку якобы оказывается давление.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области суд отправил под ночной домашний арест шестиклассницу, которая избила свою сверстницу.15
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: м/с
Давление: мм