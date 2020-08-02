27.53 / 27.73 32.34 / 32.72
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ночные клубы и рестораны: в Швейцарии назвали основные источники распространения коронавируса

15:16 2 августа 2020
Больница в Лозанне

Главными источниками распространения коронавируса в Швейцарии являются ночные клубы и рестораны. К такому выводу пришли авторы исследования швейцарского Федерального управления здравоохранения. Напомним, в июле стало известно, что похоронные бюро страны столкнулись с неожиданной проблемой — у них образовался переизбыток гробов, которыми бизнес озаботился в связи с ростом количества инфицированных в соседней Италии.

Как сообщает The Local, полученные в результате исследования данные показывают, что 42% новых случаев в Швейцарии за последние 2 недели связаны с ночными клубами. На бары и рестораны пришлось еще 27% случаев заражения.

Примечательно, что на инфицирование от членов семьи и медицинского персонала в Швейцарии приходятся только 12% и 8% соответственно.

Известно, что Швецария сообщила о первом в Европе случае смерти от коронавируса еще в начале марта.

Напомним, в мире по состоянию на начало августа число инфицированных новым коронавирусом превысило 18 миллионов человек. Еще миллион добавился всего за четверо суток. Общее количество умерших достигло 690 тысяч, а уровень смертности — 6%.

Фото: dw.com/

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дыхание

Дышите глубже: синоптик рассказал, где в Украине самый чистый воздух

Крым

В Крыму охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой: видео инцидента

открытка

День Ильи: красивые открытки и поздравления с праздником

Василий Савенко

На Львовщине от COVID-19 умер известный врач

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер