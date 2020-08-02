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Ночные клубы и рестораны: в Швейцарии назвали основные источники распространения коронавируса
Главными источниками распространения коронавируса в Швейцарии являются ночные клубы и рестораны. К такому выводу пришли авторы исследования швейцарского Федерального управления здравоохранения. Напомним, в июле стало известно, что похоронные бюро страны столкнулись с неожиданной проблемой — у них образовался переизбыток гробов, которыми бизнес озаботился в связи с ростом количества инфицированных в соседней Италии.
Как сообщает The Local, полученные в результате исследования данные показывают, что 42% новых случаев в Швейцарии за последние 2 недели связаны с ночными клубами. На бары и рестораны пришлось еще 27% случаев заражения.
Примечательно, что на инфицирование от членов семьи и медицинского персонала в Швейцарии приходятся только 12% и 8% соответственно.
Известно, что Швецария сообщила о первом в Европе случае смерти от коронавируса еще в начале марта.
Напомним, в мире по состоянию на начало августа число инфицированных новым коронавирусом превысило 18 миллионов человек. Еще миллион добавился всего за четверо суток. Общее количество умерших достигло 690 тысяч, а уровень смертности — 6%.
Фото: dw.com/54
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