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Происшествия

На Харьковщине умер 12-летний мальчик, которого мама самостоятельно лечила от «ангины»

16:37 2 августа 2020
Больница

В Изюме Харьковской области 1 августа в больницу доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни, которого перед этим мама лечила дома самостоятельно. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Харьковской области. Ранее в области отчим забил кулаками до смерти свою 3-летнюю падчерицу.

«Полицейским мать мальчика рассказала, что он болел ангиной. Лечила женщина его дома. Внезапно мальчик потерял сознание. После чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы. Медики констатировали смерть подростка», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в феврале в американском штате Колорадо скончался мальчик по имени Наджи. Как выяснили журналисты, мама ребенка была сторонницей так называемого движения «антипрививочников» и искала лечение в группе антипрививочников в Facebook.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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