- 17:29 Не поделили место для парковки? В Запорожье мужчина в ходе ссоры расстрелял соседа
- 17:29 В России заявили, что уже осенью начнут выпуск вакцины от COVID-19: эксперты выразили сомнения
- 16:51 3 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург Дмитрий Любенко
- 16:37 На Харьковщине умер 12-летний мальчик, которого мама самостоятельно лечила от «ангины»
- 16:20 Полиции не боятся: в сети пожаловались на орудующих в Киеве наглых "парковщиков"
- 15:50 Гран-при Великобритании: онлайн-видеотрансляция четвертого этапа Формулы-1
- 15:44 Мужчина устроил погром на въезде на Труханов остров в Киеве
- 15:40 В Крыму охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой: видео инцидента
- 15:22 Травма Вербича: в «Динамо» назвали сроки восстановления ведущего футболиста
- 15:16 Ночные клубы и рестораны: в Швейцарии назвали основные источники распространения коронавируса
- 15:09 Гран-при Великобритании: где смотреть онлайн-трансляцию четвертого этапа Формулы-1
- 14:57 Антициклон Claws изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на начало новой недели
Не поделили место для парковки? В Запорожье мужчина в ходе ссоры расстрелял соседа (видео)
В Запорожье в центре города недовольный соседом по парковке мужчина стрелял в «обидчика». Напомним, ранее в Запорожье один из водителей ранил в спину другого из травматического пистолета.
Пострадавший получил два сквозных ранения легкого, а одна из пуль даже задела сердце, сообщили в Telegram-канале Это Запорожье.
По данным свидетелей инцидента, за день до стрельбы у мужчин произошел конфликт из-за парковки.
В настоящее время раненый водитель находится в реанимации городской больницы № 5, волонтеры объявили поиск доноров крови — общая кровопотеря составила 1,5 литра.
В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области отметили, что информация о ранении молодого мужчины (1993 г. р.) поступила в дежурную часть Днепровского отдела полиции 1 августа около 17:20. Стрелком оказался мужчина 1979 года рождения.
Уголовное производство открыто по признакам части 3 статьи 15 (Покушение на преступление) и части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемый задержан, продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Киеве водители, не поделив дорогу, подрались со стрельбой, а в Мелитополе сотрудники частной охранной компании устроили жесткую разборку с водителем.212
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...