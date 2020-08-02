Не поделили место для парковки? В Запорожье мужчина в ходе ссоры расстрелял соседа (видео)

В Запорожье в центре города недовольный соседом по парковке мужчина стрелял в «обидчика». Напомним, ранее в Запорожье один из водителей ранил в спину другого из травматического пистолета.

Пострадавший получил два сквозных ранения легкого, а одна из пуль даже задела сердце, сообщили в Telegram-канале Это Запорожье.

По данным свидетелей инцидента, за день до стрельбы у мужчин произошел конфликт из-за парковки.

В настоящее время раненый водитель находится в реанимации городской больницы № 5, волонтеры объявили поиск доноров крови — общая кровопотеря составила 1,5 литра.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области отметили, что информация о ранении молодого мужчины (1993 г. р.) поступила в дежурную часть Днепровского отдела полиции 1 августа около 17:20. Стрелком оказался мужчина 1979 года рождения.

Уголовное производство открыто по признакам части 3 статьи 15 (Покушение на преступление) и части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан, продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве водители, не поделив дорогу, подрались со стрельбой, а в Мелитополе сотрудники частной охранной компании устроили жесткую разборку с водителем.

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