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Женщина ночами рыла тоннель, чтобы освободить сына из тюрьмы: выяснились подробности (видео)
В Запорожской области женщина по ночам копала подземный туннель в Вольнянскую исправительную колонию, где ее сын отбывает пожизненное наказание за убийство, чтобы освободить его. Ее попытка почти увенчалась успехом — подземный ход длиной десять метров на трехметровой глубине почти приближался к стенам пенитенциарного заведения.
Теперь заботливую маму ждет отбывание наказания в другой — женской — колонии, — говорится в сюжете ТСН.
Жители же села, расположенного рядом с колонией, признались, что были немало напуганы возможностью одновременного побега из колонии заключенных. По их словам, женщина приезжала на пустырь возле колонии на скутере, не привлекая к себе внимания.
Напомним, в конце 2019 года в Житомирской области искали двух беглецов из Райковской исправительной колонии.116
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!