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Смертельное ДТП в Египте: в районе пирамид Гизы микроавтобус упал в канал, погибли восемь человек

23:11 2 августа 2020
ДТП с маршруткой в Египте

Дорожно-транспортные происшествия с пресловутыми «маршрутками» случаются не только на украинских дорогах, но и за рубежом: одна из подобных аварий произошла в воскресенье в столице Египта Каире, где микроавтобус упал в оросительный канал вместе с пассажирами.

В результате падения погибли восемь человек, передает новостной портал Al Youm As Sabi.

По его информации, инцидент произошел в районе Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы на юге египетской столицы.

Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и упала в канал. Семерых человек спасателям удалось вызволить из воды живыми.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тыс. человек. Согласно Центральному агентству по общественной мобилизации и статистике (CAPMAS) Египта, количество ДТП в стране за последнее время снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.

Напомним, что в Киеве в результате жуткого ДТП с маршруткой одному человеку оторвало ногу, у второго был выбит глаз.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Николаеве водитель маршрутки не справился с управлением, микроавтобус вылетел с проезжей части и ударился в дерево, пострадали 9 пассажиров.

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